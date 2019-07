Secondo quanto riportato dall'Ansa, è stato trovato l'accordo con lo Zenit San Pietroburgo per l'esterno argentino Emiliano Rigoni, che nel 2018-2019 ha giocato per metà stagione con la maglia dell'Atalanta (12 presenze e 3 gol). L'operazione dovrebbe concludersi intorno ai 12 milioni di euro in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato (1 milione per il prestito oneroso ed il resto al raggiungimento di determinate condizioni).