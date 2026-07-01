Samp, primo acquisto per Corradi: ufficiale l'arrivo di Gartenmann

La Sampdoria ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del difensore Stefan Gartenmann. Il centrale, nato a Roskilde (Danimarca) il 2 febbraio 1997 e di nazionalità svizzera, ha firmato un contratto con il club blucerchiato fino al 30 giugno 2028. Cresciuto tra il settore giovanile del Roskilde e l'Academy dell'Heerenveen, Gartenmann ha esordito in Eredivisie nel 2015 prima di rientrare in Danimarca nel 2017, dove ha vestito la maglia del S›nderjyske, conquistando la Coppa di Danimarca nella stagione 2019/20. Successivamente ha giocato con il Midtjylland, quindi con gli scozzesi dell'Aberdeen e, dall'estate 2024, con gli ungheresi del Ferencváros. Con il club di Budapest ha vinto il campionato e la Coppa d'Ungheria nella stagione appena conclusa. Il difensore, che vanta anche tre presenze con la nazionale maggiore svizzera, arriva a Genova dopo aver maturato esperienza in diversi campionati europei e nelle competizioni internazionali.