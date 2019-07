Nuovo sondaggio del Valencia per il centrocampista belga della Sampdoria Dennis Praet, il 24enne era già finito nel mirino degli spagnoli nelle scorse settimane e negli ultimi giorni ci sarebbe stato un ulteriore contatto. Il club doriano ha ribadito che il prezzo è di 25 milioni. Anche il Leicester continua a monitorare il giocatore che sarebbe pure tra gli obiettivi del Milan. In entrata la Sampdoria continua a seguire il 26enne argentino esterno offensivo dello Zenit San Pietroburgo Rigoni che adesso potrebbe liberarlo avendo trovato come sostituto il brasiliano Malcom del Barcellona.