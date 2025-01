Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria, ha analizzato la difficile stagione dei blucerchiati nelle parole riportate dal Secolo XIX: "L'esonero dopo tre giornate di Andrea Pirlo è stato troppo repentino - le parole del patron -. Avevamo la convivenza erronea che la squadra potesse vincere subito. Ma il progetto non muta, vogliamo dare stabilità. Sono pronto a restare anche in caso di Serie C".