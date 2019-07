La Sampdoria al lavoro per uno

scambio col Boca Juniors: in Argentina potrebbe andare il

fantasista Gaston Ramirez, mentre a Genova sarebbe atteso il

23enne attaccante esterno Cristian Pavón, già nel giro della

nazionale argentina. La dirigenza ligure avrebbe proposto

un'operazione alla pari sulla base di un reciproco prestito, il

Boca ci sta pensando. Intanto la Sampdoria ha chiesto

informazioni sul 19enne Agustin Almendra già nel mirino di

diversi top club europei: la valutazione è molto alta, in

Sudamerica chiedono una cifra superiore ai 20 milioni di euro