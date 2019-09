C'è l'intesa fra Sampdoria e Zenit San Pietroburgo per Emiliano Rigoni. Il centrocampista argentino, che ha giocato con l'Atalanta nella prima parte della scorsa stagione, è ormai prossimo al ritorno in Serie A. La formula dell'operazione sarà quella del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 10 milioni come riporta Sky.