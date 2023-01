Salernitana, salta il ritorno di Verdi ma è giallo: problemi tecnici?

© Getty Images

Sfuma in extremis il ritorno di Simone Verdi alla Salernitana: il contratto dell'attaccante non è stato depositato in Lega entro le 20, ora di chiusura del calciomercato in Italia. Ma la vicenda si tinge di giallo, con il club campano che ha segnalato problemi di collegamento proprio nel momento del trasferimento dei documenti e che dunque non si è ancora arreso all'idea di dover rinunciare al rinforzo per il reparto avanzato. Verdi era pronto a lasciare il Verona e tornare alla corte di Davide Nicola con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro dopo il via libera del Torino, proprietario del cartellino del giocatore.