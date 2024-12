Salernitana, rescissione consensuale con Colantuono

La Salernitana comunica di aver interrotto consensualmente il rapporto di lavoro con Stefano Colantuono. Il contratto sarebbe scaduto il 30 giugno 2025. "La proprietà e la dirigenza desiderano ringraziare il mister per la dedizione, la professionalità, la disponibilità e l'attaccamento alla causa dimostrati in questi anni sia come responsabile del settore giovanile, sia come allenatore della prima squadra in frangenti particolarmente complicati. La società granata augura a Stefano Colantuono il meglio per il suo futuro personale e professionale", si legge nella nota del club amaranto.