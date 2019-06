Salah spaventa il Liverpool e fa sognare il Real Madrid

03/06/2019

Le affermazioni di Mohamed Salah in merito al proprio futuro ("ora non posso parlarne") al termine della finale di Champions League vinta dal Liverpool non sono passate inosservate in casa Real Madrid. Come riporta il quotidiano spagnolo 'As' già l'anno scorso i blancos avevano fatto un tentativo per il calciatore egiziano, ma si erano tirati indietro di fronte alla richiesta dei Reds di 200 milioni di euro.



A un anno di distanza, lo scenario è in parte cambiato: la Casa Blanca, reduce da una stagione complicata, ha maggiore necessità di rinforzarsi. El al tempo stesso l'ex stella della Roma sarebbe piu' incline a un addio alla Premier League. La concorrenza per Salah in ogni caso sarebbe folta: il Bayern Monaco e il Manchester United sono pronti a muoversi in estate in caso di addio.