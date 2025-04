Sacchi: "Milan e Roma, chiamate Ancelotti"

Milan e Roma, perché non pensare al vecchio amico Ancelotti? Al momento è solo una suggestione, dato che il tecnico ex rossonero ed ex giallorosso potrebbe lasciare il Real Madrid in seguito alla delusione di Champions. Magari è anche per questo che a Milanello e Trigoria non hanno ancora scoperto le carte per la panchina della prossima stagione. A Madrid Florentino Perez vuole divorziare da Ancelotti, nonostante tutti i trofei conquistati dal club con il tecnico. In un'intervista alla 'Gazzetta', Arrigo Sacchi suggerisce proprio a Milan e Roma di non farselo scappare: "Chiamate Ancelotti, è un fuoriclasse, sa vincere e non teme nemmeno gli orsi", è l'appello dell'ex ct della Nazionale. Ma sulla strada di Ancelotti c'è sempre il Brasile, che continua a corteggiarlo.