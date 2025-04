Ryan Kent firma con i Seattle Sounders

Un ex Liverpool, Fenerbahçe e Rangers vola oltre oceano. Ryan Kent ha trovato un accordo con i Seattle Sounders squadra che milita in MLS. L'ala inglese ha firmato un contratto con gli statunitensi per il resto della stagione 2025 con un'opzione per il 2026. Il 28enne si è unito ai Seattle dopo la risoluzione con il Fenerbahçe nell'ottobre 2024.