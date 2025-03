Rugani, l'agente: "A giugno torna alla Juve, poi chissà..."

Daniele Rugani è uscito dalla "comfort zone" della Serie A per rilanciarsi all'Ajax dopo un peridio in cui aveva perso terreno nelle gerarchie della retroguardia della Juventus. Il suo agente ha parlato del futuro dell'ex Empoli ai microfoni di TuttoJuve.com: "Per ora possiamo ragionare solamente sul piano federale, poiché è un giocatore di proprietà della Juventus e il prestito in corso scadrà il 30 giugno. Una volta ritornati a Torino potrebbero aprirsi mille scenari differenti, ma in questo momento non ci sono certezze per la prossima stagione. Anche perché sappiamo tutti che i bianconeri stanno lottando per cercare la qualificazione alla prossima Champions, dunque oggi è ancora tutto in alto mare".