Rowe: "L'Atalanta è uno dei migliori club, rispecchia i miei principi"

"Prima di venire in Italia ho guardato tutte le società, il modo in cui venivano gestite e l'ambiente che le circondava, e l'Atalanta è sempre stato uno dei migliori club". Sono le prime parole di Jonathan Rowe, approdato ieri a Zingonia dopo il trasferimento a titolo definitivo dal Bologna all'Atalanta per una cifra di circa 40 milioni di euro tra prestito e riscatto.

"È una società molto famigliare e questo rispecchia molto i miei principi di vita - ha commentato l'attaccante ai canali del suo nuovo club - Sono qui da poche ore, sono felice di essere qui. Non vedo l'ora di andare allo stadio, di incontrare i tifosi. Sono contento"