Rooney, il retroscena del 2004: "Stavo andando al Newcastle, poi..."

Nel corso del suo podcast omonimo, Wayne Rooney ha svelato alcuni retroscena risalenti all'estate del 2004. Queste le parole dell'ex attaccante inglese, allora giocatore dell'Everton: "Sarei sicuramente andato ai Magpies. Il Manchester United voleva aspettare una stagione e poi ingaggiarmi l'anno successivo. Il Newcastle ha fatto un'offerta e se i Red Devils non fossero intervenuti, sarei andato lì. Le due squadre erano in competizione tra loro. Il migliore amico del mio agente era il presidente del Newcastle all'epoca, quindi sono sicuro che anche lui fosse stato spinto a cercare di ingaggiarmi".