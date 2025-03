Ronaldo: "Ancelotti Ct del Brasile? Pista vera"

Un matrimonio sfumato per un soffio. Carlo Ancelotti è stato vicinissimo alla panchina del Brasile. A confermare la voce di mercato è stato un totem della Selecao come Ronaldo il Fenomeno. L'ex Inter ha parlato così del possibile approdo del tecnico di Reggiolo: "Le trattative fra Ancelotti e il Brasile non sono state una fantasia, perché ho contribuito io stesso alla cosa parlando con Carlo", spiega. Poi la rivelazione: "Se non avesse vinto niente, il Real Madrid lo avrebbe esonerato e sarebbe arrivato ad allenare il Brasile, ma vinse la Champions League e rimase per un altro anno".