Roma: idea Kean per gennaio e lui chiede informazioni a Zaniolo

ROMA

L'esperienza in Premier League è stata sin qua molto deludente e ora l'Everton sta pensando seriamente di cedere in prestito Moise Kean a gennaio. La Sampdoria si è già fatta avanti, ma nelle ultime ore è spuntata la pista Roma. Secondo il 'Corriere dello Sport', l'ex attaccante della Juve avrebbe chiesto informazioni all'amico Nicolò Zaniolo, con cui ha condiviso l'esperienza in Under 21 e nella Nazionale maggiore.

Undici presenze, solo tre dall'inizio, e ancora nessun gol. Sono tempi duri per Kean all'Everton, tanto che nell'ultima giornata di campionato è finito addirittura in tribuna. Per i 'Toffees' l'ex Juve è un patrimonio prima di tutto economico da non disperdere e una cessione definitiva difficilmente permetterebbe di rientrare nella spesa di 27,5 milioni di euro fatta in estate. Per questo motivo prende sempre più corpo l'idea di cederlo in prestito a gennaio per fargli ritrovare la confidenza con il gol, l'unico modo per convincere Mancini e non perdere il treno per Euro 2020.

A Roma Kean ritroverebbe il grande amico Zaniolo, con il quale si trova a meraviglia dentro e fuori dal campo. Una coppia dal grande futuro davanti, a patto di non ricadere nei vecchi errori, come ai tempi dell'Under 21 quando vennero puniti da Di Biagio per essersi presentati tardi a una riunione tecnica.