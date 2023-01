Roma, Zaniolo può salutare già a gennaio: ci prova anche il Tottenham 

ROMA

Il club giollorosso valuta il giocatore non meno di 35 milioni di euro

© Getty Images Zaniolo-Roma: siamo ai titoli di coda? No, non ancora. Ma di certo la relazione non gode di buona salute. Lo strappo c'è stato e questa volta potrebbe essere difficilmente ricucibile. Una svolta non propriamente inattesa ma dai contorni clamorosi perché la separazione potrebbe avvenire presto, subito, già a gennaio. Sul giocatore c'è forte l'interesse di diverse squadre europee, in Inghilterra è particolarmente apprezzato da West Ham e Tottenham (sondaggi sono arrivati però anche da Arsenal e Newcastle) mentre dalla Germania arrivano rumors riguardanti il Borussia Dortmund.

Con un contratto in scadenza nel 2024 e con un rinnovo tutt'altro che agevole, il club giallorosso è entrato nell'ordine di idee che una cessione è un'ipotesi da prendere in considerazione. Le prestazioni sotto tono di Zaniolo, e il peso di un ingaggio non secondario, stanno diventando fattori decisivi nella decisione di non alzare barricate. La valutazione oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro. Offerte formali ancora non sono arrivate, ma come detto ci sono state molte manifestazioni di chiaro interesse: sul futuro romanista di Zaniolo al momento ci sono poche certezze.