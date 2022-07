Roma, Zaniolo confida in De Ligt ma la Juve non ha fretta: priorità alla difesa

L'ATTESA

Dalla cessione dell'olandese al Bayern i soldi per il giallorosso: prima però il nuovo centrale

La cessione sempre più probabile di De Ligt al Bayern avvicina Zaniolo alla Juve. L'attesa, tuttavia, potrebbe dilungarsi, rendendo la situazione dell'attaccante giallorosso ancora più scomoda di quanto già non lo sia in quel di Trigoria. Secondo quanto riporta oggi Il Messaggero i bianconeri, ceduto il difensore olandese, avrebbero infatti come priorità la sua sostituzione, concentrando così il lavoro sulla ricerca di un nuovo centrale (Koulibaly è il sogno, Kimpembe il nome nuovo). Solo dopo, secondo la ricostruzione del quotidiano romano, la Juve si muoverebbe per Zaniolo: al momento si ragiona su una cifra che oscilla tra i 40 e 45 milioni, diluiti tra prestito oneroso e successivo conguaglio. Una formula alla quale si è da ultimo aggiunta una seconda via: uno scambio di prestiti tra con Arthur o Zakaria, due centrocampisti graditi da Mourinho. © afp

Una fase di stallo che comunque la si voglia interpretare evidenzia come il 23enne talento giallorosso non rappresenti ora una priorità né per la sua attuale squadra né per la Juve. Trattamento anomalo per un promesso crack del calcio italiano che in settimana partirà con il resto della squadra per il Portogallo in attesa di notizie che facciano luce su un futuro quanto mai incerto.