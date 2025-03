In casa Roma è ancora tutto fermo per il rinnovo di Mile Svilar, diventato nelle ultime stagioni il portiere titolare della squadra giallorossa. L'estremo difensore chiederebbe quattro milioni di euro a stagione, tuttavia la società capitolina non vorrebbe muoversi così in alto. Come riportato da La Repubblica tutto ciò avrebbe spinto Bayern Monaco e Chelsea per acquistarlo.