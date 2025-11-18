Roma, si lavora ai rinnovi di Cristante e Mancini

Oltre alla ricerca di un attaccante, la Roma si sta muovendo anche per rinnovare alcune pedine importanti della sua rosa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i giallorossi vorrebbero blindare Bryan Cristante e Gianluca Mancini, entrambi in scadenza nel 2027. Con l'arrivo in panchina di Gasperini, i due sono diventati praticamente inamovibili e nessuno vuole farne a meno. Il centrocampista guadagna poco meno di 3 milioni di euro l'anno e dovrebbe prolungare alle stesse cifre. Il difensore, invece, percepisce leggermente di più ma anche per lui l'accordo sembra vicino. Le discussioni con entrambi gli entourage sono ben avviate e l'obiettivo della Roma è giocare d'anticipo per evitare di entrare nell'ultimo anno di contratto con le trattative ancora in corso.