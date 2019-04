ROMA-SCHICK: SARÀ ADDIO A FINE STAGIONE

10/04/2019

Nella Roma del futuro non c'è spazio per Patrik Schick. L'attaccante ceco, acquistato dalla Sampdoria per 42 milioni di euro, ha deluso e non poco le aspettative della società giallorossa, collezionando appena 8 gol e 3 assist in due stagioni. Il club capitolino chiede almeno 30 milioni per lasciar partire il numero 14: il Lipsia ci pensa.