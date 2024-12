Alexis Saelemaekers pensa più al presente che non a quello che accadrà a fine stagione, quando scadrà il suo prestito alla Roma dal Milan. "Il mio futuro? L'importante per me è giocare a calcio, quello che succederà dopo non dipenderà solo da me. Ora l'importante è la Roma, ma spero di essere un protagonista della stagione", ha detto il belga.