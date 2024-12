"Restare un altro anno? Non ci abbiamo mai pensato, né io né la proprietà. Cerco di fare del mio meglio per far venire a Roma un buonissimo allenatore, questo è lo scopo del mio ritorno a Roma. Io darò tutto me stesso qualsiasi cosa chiederà la proprietà". Lo ha detto il tecnico giallorosso Claudio Ranieri in conferenza stampa in vista della sfida casalinga di campionato in programma domenica contro il Parma.