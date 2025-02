Roma, Ranieri: "Futuro allenatore annunciato a fine stagione"

Il nuovo allenatore "non lo sto proprio cercando" dice il tecnico della Roma, Claudio Ranieri a Mediaset alla vigilia della gara con il Milan in Coppa Italia. "Sono super concentrato su cosa fare adesso - aggiunge -. Poi faremo un numero 'x' di nomi e cercheremo quello che farà al caso nostro. Per annunciarlo si attenderà la fine della stagione. Tutte le voci che escono non provengono mai da noi". E sulla suggestione Ancelotti chiarisce: "Ogni volta ne leggo uno, ma noi siamo concentrati solo sul nostro lavoro". Poi anche una battuta sul mercato chiuso ieri: "Do un buon voto perché non potevamo muoverci molto, Ghisolfi ha trovato giocatori buoni e io ho dato il mio ok". Ranieri, poi, replica alle perplessità dei tifosi sulla campagna acquisti: "I soldi c'erano pure ma se non li possiamo spendere che dobbiamo fare? Spendere uguale e stare fuori dall'Europa non era un'opzione. Avevamo situazioni economiche da rispettare quindi per quello che potevamo fare siamo andati bene". Conclude con una battuta sul nuovo stadio che dovrebbe esser pronto per il 2028: "Tutti quanti ci auguriamo sia così. Il progetto mi sembra molto realistico, per la prima volta inizio a crederci anche io".