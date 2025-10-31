Roma, pronto un triennale per Dybala

Arrivano importanti novità in casa Roma per quanto riguarda il rinnovo di Paulo Dybala. L'argentino va in scadenza a giugno 2026 ma l'intenzione di entrambe le parti è proseguire insieme. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi sarebbero pronti a offrire un prolungamento di tre anni alla Joya con il calciatore che, però, dovrà ridursi l'ingaggio di otto milioni di euro. I dialoghi non sono ancora partiti ufficialmente, ma c'è grande fiducia per arrivare a un accordo.