Roma: per Pisilli c'è anche il Bologna, ipotesi scambio con Fabbian

Inizio di campionato deludente per Niccolò Pisilli che ha collezionato, fino a questo momento, meno di un tempo di gioco in Serie A sotto la gestione Gasperini. Poco considerato e forse non adatto ai meccanismi dell'allenatore giallorosso, per Pisilli potrebbe concretizzarsi un prestito già in vista di gennaio. A studiare la situazione del centrocampista c'è il Bologna, che potrebbe anche aprire a un'ipotesi di scambio con Fabbian che farebbe il percorso inverso. Massara, infatti, è alla ricerca di centrocampisti che Gasperini possa inserire con più facilità nei suoi schemi, in modo da far rifiatare Koné e Cristante, costretti finora agli straordinari. Fabbian ha collezionato 8 presenze in Serie A e 3 in Europa League senza però trovare neanche un gol o un assist, e Gasp sarebbe pronto a rilanciarlo vista anche la duttilità del giocatore in mezzo al campo.