Nuovo nome per il reparto avanzato della Roma. Secondo Il Messaggero i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Fullkrug, in uscita dal West Ham e accostato anche alla Juventus. Ma non solo: a Ghisolfi piace pure Paixao, esterno del Feyenoord. Questo fronte però, può scaldarsi quasi esclusivamente per giugno.