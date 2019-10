ROMA, PASTORE: "VOGLIO CHIUDERE AL TALLERES"

Javier Pastore si vede ancora in campo a lungo, ma sa già come chiudere la carriera. "Il mio desiderio è di ritirami dopo aver giocato nel Talleres, ma ci sono molti fattori da valutare. Sicuramente se tornerò in Argentina vorrei farlo al momento giusto e non solo per fare presenza: andrò al Talleres per lottare per un posto da titolare. Di questa idea parlo molto con mia moglie. Lei è italiana e immaginerete sicuramente la sua reazione ogni volta che le esprimo il mio desiderio di tornare a Cordoba. Ma ci siamo andati più di una volta, e a lei piace molto la città. Bisogna pensare ai bambini, al loro ambientamento e alla scuola, ma il mio desiderio è quello di chiudere al Talleres, senza ombra di dubbio: sono molto legato a loro", ha detto il romanista a Radio Sucesos.