ROMA, PASTORE: "LIONE? VOGLIO RIMANERE QUI"

Javier Pastore ha voluto precisare alcune sue dichiarazioni inerenti a un presunto desiderio di trasferirsi al Lione. "Hanno detto che volevo andare al Lione perché desideravo tornare in Francia. Niente di tutto ciò: mi hanno solo chiesto se un giorno sarei tornato in Francia e ho risposto che nessuno sa cosa potrebbe accadere in futuro. Mi hanno chiesto in quale club mi sarebbe piaciuto tornare, Psg escluso, e ho risposto che il Lione è una società importante in Francia, per la sua storia e per gli argentini che hanno giocato lì. Solo questo. Non ho mai detto di voler tornare al Lione. Sono molto felice a Roma con la mia famiglia e non ho mai pensato di andarmene. Non desidero nemmeno tornare in Argentina né andare in Brasile. Sto bene a Roma, mi sento importante e anche mia moglie ha recentemente dichiarato di trovarsi bene qui”, ha detto al quotidiano argentino La Voz.