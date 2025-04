Roma, passi avanti per il rinnovo di Svilar

Una delle migliori notizie della stagione della Roma è sicuramente Mile Svilar. Il portiere serbo si è confermato ad altissimi livelli, entrando di diritto tra i migliori portieri della Serie A e, probabilmente, d'Europa anche considerando che ha soltanto 25 anni. Per questo moltissimi club hanno chiesto ai giallorossi informazioni sull'estremo difensore che, al momento, guadagna meno di un milioni di euro a stagione. Cifre decisamente troppo basse per un giocatroe del suo livello. Per questo Ghisolfi nelle ultime settimane si è attivato per blindare Svilar: dopo una prima offerta che aveva lasciato freddo il calciatore e il suo entourage, i dirigenti giallorossi sembrerebbero voler fare uno sforzo per trattenere il portiere. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, i dirigenti giallorossi avrebbero messo sul tavolo di Svilar una proposta vicina ai 3 miloni all'anno più bonus. Rimane il nodo clausola rescissoria: manca ancora l'intesa totale sui dettagli con cui il serbo potrebbe liberarsi. Sembra però solo un dettaglio: a meno di clamorose sorprese Svilar rinnoverà con la Roma.