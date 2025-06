Leandro Paredes è pronto a tornare in Argentina. Infatti, secondo quanto riferisce TycSports, il centrocampista argentino ha deciso di attivare la clausola da 3,5 milioni di euro per liberarsi dal club giallorosso e fare ritorno agli Xeneizes. L'ultimo step sarà l'accordo tra gli avvocati del calciatore e quelli del club argentino per certificare il ritorno di Paredes nel club che l'ha lanciato tra i professionisti. Per lui pronto un contratto fino a dicembre 2028.