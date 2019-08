In questa sessione di mercato la Roma ha cambiato tanto a centrocampo, dove sono arrivati Diawara e Veretout. Cristante, Pellegrini e Nzonzi sono gli altri che si contendono una maglia da titolare nel nuovo 4-2-3-1 di Fonseca, per cui il club pensa di vendere e il campione del mondo con la Francia sembra il profilo più indicato per lasciare la Capitale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, Nzonzi ha detto no a qualsiasi ipotesi di cessione in prestito.