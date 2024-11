Dan e Ryan Friedkin rinviano il loro sbarco a Roma, scelta che di solito (era accaduto anche per Mourinho e De Rossi) porta a decisioni concrete per il futuro del club giallorosso. La posizione di Ivan Juric però è talmente segnata che, scrive il Messaggero, neppure un'ipotetica vittoria contro il Bologna lo salverebbe dall'esonero che avverrebbe in concomitanza con la pausa delle nazionali.