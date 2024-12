Roma, La Fée racconta: "In estate mi voleva il Torino"

Enzo La Fée non ha ancora trovato spazio nella Roma a causa anche degli infortuni che lo hanno colpito in questo inizio di stagione. Il giocatore francese avrebbe potuto arrivare in Italia in estate, ma per un altro club come spiegato in un'intervista a "Free Foot": "Avevo anche altre offerte, potevo andare al Torino. La prima volta allo stadio Olimpico sfortunatamente non sono partito titolare. Appena siamo entrati in campo e siamo passati davanti ai tifosi ho avuto i brividi, hai l'impressione di entrare dentro ad un'arena. Poi sono entrato in campo, ho giocato 15 minuti e mi sono fatto male".