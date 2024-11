ROMA:JURIC VERSO ULTIMA PANCHINA, I FRIEDKIN PENSANO A MANCINI

Quella di Ivan Juric sulla panchina della Roma domani a Bologna potrebbe essere l'ultima partita alla guida della formazione giallorossa. Lo scrive la Gazzetta dello sport che avanza anche una idea Roberto Mancini, che ha risolto il suo contratto con l'Arabia Saudita, per sostituirlo. Roma-Bologna di domani, scrive la rosea, sarà al 99% la sua ultima panchina in giallorosso, con un curriculum finora che non mette certo il sorriso a nessuno: 4 vittorie, 3 pari e 4 ko in 11 partite, un rendimento francamente deludente. E ad ammetterlo a Bruxelles è stato proprio lui, il tecnico, mai così dimesso e arrendevole in questi due mesi romani. "Ci stanno mancando i risultati, è evidente - ha detto Juric -. E a questo punto la negatività dell`ambiente è anche giustificata". Dan e Ryan Friedkin, oggi saranno finalmente a Roma dopo 52 giorni di assenza (con loro anche Marc Watts, presidente The Friedkin Group). L`ultima volta era stata per l`esonero di Daniele De Rossi, il 18 settembre, e il concomitante ingaggio di Juric. Poi sono volati via, a casa loro, per girare quindi nell`ultima settimana tra Londra, Parigi, Creta, la Tanzania, le Maldive e ora finalmente Roma.