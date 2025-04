La Roma deve star all'erta per il futuro di Samuel Dahl. Il futuro del terzino svedese potrebbe esser nuovamente in Portogallo come riportato da A Bola e che ha parlato del riscatto da parte del Benfica. Il prezzo è fissato a 8 milioni di euro tuttavia la Roma ha eventualmente un'opportunità di controriscatto a un milione di euro.