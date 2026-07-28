Barcola verso il Liverpool, il Psg valuta lo sgarbo al Real per Diomandé

Il mercato si infiamma sulle fasce. Sono giorni decisivi per capire cosa accadrà nel futuro di due degli esterni più promettenti nel panorama mondiale: Bradley Barcola e Yann Diomande. Il destino del francese e dell'ivoriano potrebbe clamorosamente incrociarsi. Diomandé da qualche giorno è vicinissimo al Real Madrid per una cifra totale intorno ai 120 milioni di euro ma ancora il via libera del Lipsia che vorrebbe più dei 100 miloni messi sul piatto dai blancos come parte fissa. In questa impasse, secondo quanto riporta l'Equipe, potrebbe provare a inserirsi il Psg. I parigini per settimane hanno guidato la corsa al gioiellino del Lipsia salvo poi chiamarsi fuori per l'aumento esponenziale dei costi. Ora però, con Barcola che ha annunciato di non voler rinnovare e di essere molto tentato dalla corte del Liverpool, il Psg potrebbe irrompere di nuovo su Diomandé. Pista da seguire con attenzione.