L'agente Riso: "Volevo che Mancini lasciasse la Roma". Su Frattesi: "Parlerò con l'Inter"

L'agente Riso ha spiazzato tutti parlando così dei suoi piani legati all'estate di Gianluca Mancini: "Il mio piano voleva che Mancini lasciasse la Roma, anche perché avevamo avuto delle offerte importanti. Gli ho detto che per me è un pazzo, ma lui ama la Roma. Gasperini e D'Amico sono stati più bravi di me a convincerlo". Giuseppe Riso ha parlato anche del centrocampista dell'Inter Frattesi: "Ci sono dei movimenti riguardo al futuro di Davide e presto potreste assistere ad alcuni sviluppi importanti. Ne parlerò presto con l'Inter".