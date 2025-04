Roma, i tifosi al club: "Talento e voglia di lottar, blindate subito Svilar"

"Talento, attaccamento alla maglia e voglia di lottar, blindate subito Mile Svilar". Questo lo striscione esposto dai tifosi giallorossi durante Roma-Verona per spingere la società ad affrettare il rinnovo del portiere. Rinnovo che comunque sembra vicino, come confermato nel prepartita dal ds dei capitolini Florent Ghisolfi: "Sono ottimista - ha detto - stiamo parlando con il suo agente. Lui è concentrato sul campo. Non abbiamo fretta, il contratto va a scadenza nel 2027. È importante per il club, lui sta bene a Roma e si merita il rinnovo"