Roma, Hummels: "Futuro? Deciderò solo in estate"

Mats Hummels è arrivato soltanto sei mesi fa a Roma ma la sua permanenza nella Capitale è tutt'altro che scontata. Il centrale tedesco è stato acquistato negli ultimi giorni di mercato da svincolato e si è legato con i giallorossi per una stagione. Le sue prestazioni farebbero pensare a una scontata riconferma ma, intervistato da VoceGiallorossa, il 36enne ha lasciato aperta ogni opzione per il futuro: "Non dovrò decidere nelle prossime settimane. Negli ultimi anni ho gestito la mia carriera in base a quello che mi diceva il mio corpo. Anche la mia famiglia avrà un ruolo fondamentale nella scelta: mi manca passare del tempo con mio figlio. Ci sono molte responsabilità quando hai un bambino di sette anni, ma sicuramente troveremo un modo per essere tutti felici".