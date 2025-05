Napoli, senti Crippa: "Per convincere Conte a rimanere servono Chiesa e Orsolini"

Massimo Crippa pensa che Antonio Conte potrebbe rimanere al Napoli anche dopo la conclusione di questa stagione. Per convincere l'allenatore salentino serve però muoversi sul mercato ed ecco quali sarebbero le soluzioni dell'ex calciatore dei partenopei spiegate in un'intervista a Tuttosport: "Sento parlare tanto di Orsolini: lo prenderei al volo. È pronto per un top club, visto che da anni va in doppia cifra ed è tra i migliori della Serie A. Poi se fossi nel Napoli farei una scommessa… Riporterei in Italia Chiesa. Con Conte e i suoi metodi sono sicuro che tornerebbe al top".