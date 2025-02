Roma, Ghisolfi: "Allineati con Ranieri sul mercato"

Ai microfoni di Sky Sport, Florent Ghisolfi ha parlato del suo rapporto con Claudio Ranieri. "Siamo insieme, siamo allineati. Claudio era una scelta importante, non è qua per i soldi o per il suo ego, è qua per la Roma, è qua con il cuore e sta facendo molto bene - ha spiegato il dirigente della Roma -. Se prendiamo la classifica della Serie A da quando è arrivato, siamo quarti, è un buon ritmo. Per quanto riguarda il mercato abbiamo trovato rapidamente il nostro modo di lavorare insieme e di essere allineati sui giocatori prioritari da prendere".