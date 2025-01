La Roma non molla Frattesi. Secondo quanto riporta Sky Sport, il ds giallorosso Davide Frattesi sarebbe arrivato a Milano per trattare la questione direttamente con i dirigenti dell'Inter. Stando a quanto si apprende, nella trattativa potrebbe anche essere inserito il prestito fino a giugno di Cristante come contropartita tecnica. Per quanto riguarda la formula, la Roma punterebbe ad avere Frattesi in prestito con obbligo di riscatto.