Roma, Dzeko vicinissimo all’addio: ancora una volta…

VERSO L'INTER

Scambio Dzeko-Sanchez, la trattativa è caldissima. Dopo il vertice tra i direttori sportivi di Inter e Roma, Piero Ausilio e Tiago Pinto, che si sono incontrati in un hotel di Milano, il bosniaco sembra vicinissimo alla squadra di Conte. Ancora una volta… Nelle ultime sessioni di mercato, infatti, l'attaccante è stato più volte vicino a lasciare Roma, ma poi è sempre rimasto in giallorosso. Questa sarà la volta buona?

Antonio Conte spera proprio di sì, perché sono anni che il tecnico nerazzurro fa di tutto per convincerlo a lasciare la Capitale. Nel 2018, quando era al Chelsea, l'accordo tra le due società era praticamente fatto, ma l'attaccante e la moglie stavano benissimo a Roma e alla fine decisero di declinare l'offerta dei Blues.

La stagione prosegue e Dzeko trascina i giallorossi in semifinale di Champions League, ma in estate Antonio Conte arriva sulla panchina dell'Inter e tra le prime richieste che fa alla società nerazzurra c’è proprio l'acquisto di Dzeko. Marotta prova a lungo ad accontentare il suo tecnico, il giocatore raggiunge un accordo di massima con l'Inter e l’affare ancora una volta sembra in chiusura, ma a sorpresa la Roma annuncia il rinnovo del bosniaco.

I nerazzurri ci riprovano anche a gennaio, ma l’estate successiva spunta la Juventus, che ha individuato in Dzeko il partner perfetto di Cristiano Ronaldo. L’operazione sembra definita, la Roma sostituirebbe il bosniaco con Milik, ma il polacco si mette di traverso e fa saltare il banco quando tutto sembrava fatto. La Juve vira su Morata e Dzeko resta a Roma, dove nel frattempo diventa il terzo marcatore di sempre della storia giallorossa staccando Amadei (112 gol).

Matrimonio saldato dal record? Neanche per idea: Dzeko litiga con Fonseca e la società decide di metterlo di nuovo sul mercato e propone all’Inter (di Conte) lo scambio con Sanchez. Sarà la quarta la volta buona?