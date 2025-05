Paulo Dybala dovrà attendere ancora mesi per il suo ritorno in campo, ma intanto sta già pensando al suo futuro a lungo termine. "Tengo una porta aperta per il ritorno in Argentina, ma ancora non lo so. Paredes mi fa pressione per andare al Boca. La verità è che ancora non so cosa farò in futuro. Dipende anche dal lavoro e dalla famiglia", ha detto l'attaccante della Roma.