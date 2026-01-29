Roma, ds Massara: "Carrasco è definitivamente tramontato. Su Sulemana..."

"Sfida con il Napoli per Sulemana? Non c'è nessuna sfida sul mercato ma solo in campo. In questi giorni ci sono molti nomi che si susseguono, mancano poche ore. Vedremo. Se ci sono opportunità che ci possano aiutare cercheremo di coglierle. Al momento non ci sono cose in via di definizione". Così il ds della Roma Ricky Massara a Sky prima della sfida di Europa League in casa del Panathinaikos. Per il ruolo di esterno sinistro il nome più caldo è quello di Carrasco, ex Atletico Madrid e ora all'Al-Shabab: "Si era pensato a quell'ipotesi ma è definitivamente tramontata", ha aggiunto Massara.