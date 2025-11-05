Logo SportMediaset

Roma, Cristante: "Voglio restare, c'è ancora molto da fare"

05 Nov 2025 - 21:44
Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Tempo, Bryan Cristante ha rivelato i suoi desideri per il futuro. Con il contratto in scadenza nel 2027, il centrocampista della Roma non ha dubbi sui suoi prossimi passi: "Voglio restare ancora, ci sono tante cose da fare, quindi la mia volontà è quella di prolungare. Non ho mai ricevuto chiamate né proposte per andare via o qualcuno mi ha detto 'facciamo la borsa e andiamo'. A volte però ci sono cose che neanche noi conosciamo, di certo io non ho mai saputo nulla". 

23:03
Napoli, ecco tutti i nomi per il centrocampo a gennaio
22:15
Rooney, il retroscena del 2004: "Stavo andando al Newcastle, poi..."
21:44
Roma, Cristante: "Voglio restare, c'è ancora molto da fare"
20:59
Percassi: "Fiducia in Juric e nel gruppo squadra"
20:31
Dal Brasile: Inter, Milan e Napoli su Giovane