Roma, Cristante: "Voglio restare, c'è ancora molto da fare"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Tempo, Bryan Cristante ha rivelato i suoi desideri per il futuro. Con il contratto in scadenza nel 2027, il centrocampista della Roma non ha dubbi sui suoi prossimi passi: "Voglio restare ancora, ci sono tante cose da fare, quindi la mia volontà è quella di prolungare. Non ho mai ricevuto chiamate né proposte per andare via o qualcuno mi ha detto 'facciamo la borsa e andiamo'. A volte però ci sono cose che neanche noi conosciamo, di certo io non ho mai saputo nulla".