ROMA, C'È MONTELLA IN POLE PER LA PANCHINA

Vincenzo Montella potrebbe atterrare sulla panchina della Roma. E' l'aeroplanino del terzo scudetto in pole position per raccogliere l'eredità di Juric e De Rossi. Si attende una risposta veloce in quanto domani la Roma riprenderà la preparazione in vista della ripresa del campionato. Montella allena la nazionale turca con uno stipendio di 2,2 milioni a stagione. Per liberarsi dalla Turchia, scrive la Gazzetta dello sport, c`è una clausola che corrisponde a 6 mesi di ingaggio. Quindi all`incirca un milione. Una "penale" che il tecnico napoletano sarebbe disposto a pagare a patto che gli venga offerto dalla Roma un contratto non da traghettatore e comunque non inferiore ai 2,5 milioni a stagione. In questo momento Montella si trova proprio con la sua nazionale in vista degli impegni con Galles e Montenegro di Nations League. La prima partita si gioca il 16 novembre, la scelta dei Friedkin ovviamente arriverà prima. La squadra intanto riprenderà ad allenarsi giovedì, magari già con la sua nuova guida tecnica.