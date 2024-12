Federico Balzaretti sarebbe a un passo dal ritornare alla Roma, in veste di dirigente. L'ex terzino, che ha giocato in giallorosso dal 2012 al 2015 prima del ritiro, è infatti vicino a diventare Loan Manager per i capitolini, ovvero uno degli uomini del reparto scouting della società. Lo riferisce Il Tempo, che ha sottolineato come l'accordo sarebbe ormai certo per rinforzare la squadra dirigenziale di Ghisolfi.