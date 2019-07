Nuovo colpo in casa Roma. Con la squadra di Fonseca impegnata in mattinata nell'amichevole contro il Rieti, i dirigenti giallorossi hanno messo a segno un nuovo arrivo in quel di Trigoria. Si tratta di Ruben Providence, ala destra di proprietà del Paris Saint-Germain. L'accordo tra le due società è stato trovato, resta da trovare l'accordo sulla durata del contratto (3 o 4 anni) Risolti gli ultimi dettagli, il classe 2001 potrà poi dare ufficialmente inizio alla sua nuova avventura in maglia giallorossa.